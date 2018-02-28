Парубий завтра предложит Раде голосовать за Антикоррупционный суд

"Я хочу подтвердить, что сегодня мы получили положительное решение комитета и завтра я буду предлагать Верховной Раде Украины, чтобы мы завтра рассмотрели в первом чтении закон об Антикоррупционном суде. Это будет важный шаг в том числе в сотрудничестве с МВФ. Антикоррупционный суд - это общее требование для завершения нашей инфраструктуры по борьбе с коррупцией. Одновременно это является нашим международным обязательством", - подчеркнул А.Парубий.

Напомним, ВР включила в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде.

Также напомним, профильный комитет рекомендовал ВР принять закон об Антикоррупционном суде в редакции Президента.

Принятие законопроекта об Антикоррупционном суде требовал от Украины МВФ.