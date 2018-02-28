Парубій завтра запропонує Раді голосувати за Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Завтра, 1 березня, на розгляд парламенту буде запропоновано проголосувати у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Я хочу підтвердити, що сьогодні ми отримали позитивне рішення комітету і завтра я буду пропонувати Верховній Раді України, щоб ми завтра розглянули в першому читанні закон про Антикорупційний суд. Це буде важливий крок у тому числі у співпраці з МВФ. Антикорупційний суд – це загальна вимога для завершення нашої інфраструктури по боротьбі з корупцією. Одночасно це є нашим міжнародним зобов’язанням", - підкреслив А.Парубій.
Нагадаємо, ВР включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.
Також нагадаємо, профільний комітет рекомендував ВР ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції Президента.
Ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд вимагав від України МВФ.