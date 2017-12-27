Парубий надеется снять депутатскую неприкосновенность

“Надеюсь (снять депутатскую неприкосновенность своего председательства в Раде — ред.) и все для этого сделаю. По моему глубокому убеждению — отмена депутатской неприкосновенности является также и важным антикоррупционным действием и действием для оздоровления украинского парламента. Когда не будет необходимости идти за ней в Раду, там не появятся гораздо более эффективных политиков”, — заявил Парубий.

Кроме того, спикер Верховной Рады Украины будет работать эффективно все время, “до выборов”.

Как сообщал УНН, Парубий рассказал, когда Рада проголосует за назначение аудитора НАБУ.