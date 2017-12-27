Парубий надеется снять депутатскую неприкосновенность
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Отмена депутатской неприкосновенности является важной антикоррупционной действием, которое оздоровит украинский парламент. Об этом во время интервью “5 каналу” заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.
“Надеюсь (снять депутатскую неприкосновенность своего председательства в Раде — ред.) и все для этого сделаю. По моему глубокому убеждению — отмена депутатской неприкосновенности является также и важным антикоррупционным действием и действием для оздоровления украинского парламента. Когда не будет необходимости идти за ней в Раду, там не появятся гораздо более эффективных политиков”, — заявил Парубий.
Кроме того, спикер Верховной Рады Украины будет работать эффективно все время, “до выборов”.
Как сообщал УНН, Парубий рассказал, когда Рада проголосует за назначение аудитора НАБУ.