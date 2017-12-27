Парубій сподівається зняти депутатську недоторканність
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Скасування депутатської недоторканності є важливою антикорупційною дією, яка оздоровить український парламент. Про це під час інтерв’ю “5 каналу” заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
“Сподіваюсь (зняти депутатську недоторканність за свого головування в Раді — ред.) і все для цього зроблю. На моє глибоке переконання — скасування депутатської недоторканності є також і важливою антикорупційною дією і дією для оздоровлення українського парламенту. Коли не буде потреби йти за нею в Раду, там не появляться набагато більше ефективних політиків”, — заявив А.Парубій.
Окрім того, спікер Верховної Ради України буде працювати ефективно весь час, “аж до виборів”.
Як повідомляв УНН, Парубій розповів, коли Рада проголосує за призначення аудитора НАБУ.