Парубий рассказал, когда будет принят закон об украинских политзаключенных в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Только в парламенте будет консолидированная позиция между всеми депутатами, закон о статусе украинских политзаключенных в России будет принят. Об этом на пресс-конференции сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает УНН.
"Как только будет консолидированная позиция, как только будет предложена понятная для зала целостная концепция, могу вас заверить, это святая тема для меня и для всех депутатов, этот вопрос сразу будет принят", - заявил Парубий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинского диверсанта" Панова в Крыму приговорили к 8 годам колонии
Напомним, ЕСПЧ получил от РФ отчет о здоровье Сенцова с опозданием в полторы недели.