Парубий рассказал, когда будет принят закон об украинских политзаключенных в РФ

"Как только будет консолидированная позиция, как только будет предложена понятная для зала целостная концепция, могу вас заверить, это святая тема для меня и для всех депутатов, этот вопрос сразу будет принят", - заявил Парубий.

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Напомним, ЕСПЧ получил от РФ отчет о здоровье Сенцова с опозданием в полторы недели.