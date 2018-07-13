Парубій розповів, коли буде ухвалено закон про українських політв’язнів в РФ

"Як тільки буде консолідована позиція, як тільки буде запропонована зрозуміла для залу цілісна концепція, можу вас запевнити, це свята тема для мене і для всіх депутатів, це питання одразу буде прийнято", - заявив Парубій.

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Нагадаємо, ЄСПЛ отримав від РФ звіт про здоров’я Сенцова із запізненням у півтора тижні.