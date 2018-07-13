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Парубій розповів, коли буде ухвалено закон про українських політв’язнів в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Щойно в Парламенті буде консолідована позиція між всіма депутатами, закон про статус українських політв’язнів в Росії буде прийнятий. Про це на прес-конференції повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає УНН.

"Як тільки буде консолідована позиція, як тільки буде запропонована зрозуміла для залу цілісна концепція, можу вас запевнити, це свята тема для мене і для всіх депутатів, це питання одразу буде прийнято", - заявив Парубій.

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Нагадаємо, ЄСПЛ отримав від РФ звіт про здоров’я Сенцова із запізненням у півтора тижні.

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