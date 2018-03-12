Парубий: регламентный комитет сегодня рассмотрит представление Генпрокурора на нардепа Бакулина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление Генпрокурора Юрия Луценко на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Сегодня последний день из предусмотренного регламентом ВРУ 20-дневного срока для подготовки профильным комитетом представления Генерального прокурора на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина. Мне сообщили, что сегодня состоится заседание комитета, и я надеюсь, что на этой неделе мы сможем этот вопрос рассмотреть", - сообщил А.Парубий.
Как сообщал УНН, ранее председатель ВР сообщил, что направил представление Е.Бакулину на ознакомление, однако пока нардеп не выходит на связь.
Напомним, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Е.Бакулина.