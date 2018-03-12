Парубій: регламентний комітет сьогодні розгляне подання Генпрокурора на нардепа Бакуліна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради розгляне подання Генпрокурора Юрія Луценка на надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні минає останній день з передбаченого регламентом ВРУ 20-денного терміну для підготовки профільним комітетом подання Генерального прокурора на надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна. Мені повідомили, що сьогодні відбудеться засідання комітету, і я сподіваюсь, що цього тижня ми зможемо це питання розглянути", - повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, раніше голова ВР повідомив, що направив подання Є.Бакуліну на ознайомлення, однак наразі нардеп не виходить на зв'язок.
Нагадаємо, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Є.Бакуліна.