Парубий: правку об апелляции по решению АКС могут внести в закон о статусе судей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Правку по рассмотрению апелляций по решению Высшего антикоррупционного суда Украины могут внести в закон о судоустройстве и статусе судей. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“(Парламент будет рассматривать — ред.) законопроект об изменениях в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о АКС. То есть у нас есть возможность внести эту правку (по рассмотрению апелляций по решению АКС — ред.) ко второму чтению в этот законопроект, что дает шанс принять ее еще на этой сессии”, — сообщил Парубий.
В профильном комитете по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма о апелляции соответствует заключения экспертов Венецианской комиссии.
В Раде обещают подготовить поправку относительно нормы об апелляции в законе об АКС.