Парубій: правку щодо апеляцій за рішенням АКС можуть внести в закон про статус суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Правку щодо розгляду апеляцій за рішенням Вищого антикорупційного суду України можуть внести до закону про судоустрій та статус суддів. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“(Парламент буде розглядати — ред.) законопроект про зміни до закону про судоустрій та статус суддів у зв’язку з прийняттям закону про АКС. Тобто у нас є можливість внести цю правку (щодо розгляду апеляцій за рішенням АКС — ред.) до другого читання в цей законопроект, що дає шанс прийняти її ще на цій сесії”, — повідомив А.Парубій.
У профільному комітеті з питань правової політики та правосуддя заявили, що норма про апеляції відповідає висновку експертів Венеційської комісії.
У Раді обіцяють підготувати поправку щодо норми про апеляцію у законі про АКС.