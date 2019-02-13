Парубий подписал закон о создании Единого реестра ветеранов

Так, в графе о дате и состояние прохождения документа отмечается, что закон передан на подпись Президенту.



Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении 237 голосами и в целом законопроект о создании Единого государственного реестра ветеранов войны № 9508 .



Реестр должны создать, чтобы вести учет ветеранов, реализовывать их право на льготы и соцгарантии, отслеживать их потребности и координировать деятельность различных органов.

Информацию в Реестре намерены защищать, как конфиденциальную.