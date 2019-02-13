Парубий подписал закон о создании Единого реестра ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о создании Единого государственного реестра ветеранов войны и направил его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко, передает УНН.
Так, в графе о дате и состояние прохождения документа отмечается, что закон передан на подпись Президенту.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении 237 голосами и в целом законопроект о создании Единого государственного реестра ветеранов войны № 9508 .
Реестр должны создать, чтобы вести учет ветеранов, реализовывать их право на льготы и соцгарантии, отслеживать их потребности и координировать деятельность различных органов.
Информацию в Реестре намерены защищать, как конфиденциальную.