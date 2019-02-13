Парубій підписав закон про створення Єдиного реєстру ветеранів

Так, у графі про дату і стан проходження документа зазначається, що закон передано на підпис Президенту.



Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні 237 голосами і в цілому законопроект про утворення Єдиного державного реєстру ветеранів війни № 9508.



Реєстр мають створити, щоб вести облік ветеранів, реалізовувати їх право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їх потреби та координувати діяльність різних органів.

Інформацію у Реєстрі мають намір захищати, як конфіденційну.