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Парубій підписав закон про створення Єдиного реєстру ветеранів

Парубій підписав закон про створення Єдиного реєстру ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни та направив його на підпис Президенту України Петру Порошенку, передає УНН.

Так, у графі про дату і стан проходження документа зазначається, що закон передано на підпис Президенту. 

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні 237 голосами і в цілому законопроект про утворення Єдиного державного реєстру ветеранів війни № 9508

Реєстр мають створити, щоб вести облік ветеранів, реалізовувати їх право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їх потреби та координувати діяльність різних органів.

Інформацію у Реєстрі мають намір захищати, як конфіденційну.

Українські Національні Новини

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