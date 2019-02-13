Парубій підписав закон про створення Єдиного реєстру ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни та направив його на підпис Президенту України Петру Порошенку, передає УНН.
Так, у графі про дату і стан проходження документа зазначається, що закон передано на підпис Президенту.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні 237 голосами і в цілому законопроект про утворення Єдиного державного реєстру ветеранів війни № 9508.
Реєстр мають створити, щоб вести облік ветеранів, реалізовувати їх право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їх потреби та координувати діяльність різних органів.
Інформацію у Реєстрі мають намір захищати, як конфіденційну.