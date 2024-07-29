Украинские партизаны разведали казанский пороховой завод в россии, основной продукцией предприятия является порох и метательные заряды для стрелкового вооружения. Об этом активисты "АТЕШ" сообщили в Telegram, передает УНН.

Наши агенты несколько дней изучали российское оборонно-промышленное предприятие, которое охраняют росгвардейцы. Основной продукцией предприятия является порох и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, - говорится в сообщении.

Детали

Также партизаны отмечают, что из-за санкций, наложенных на предприятие, производство пороха сократилось в несколько раз.

Напомним

Украинские партизаны провели разведку стратегически важного завода "СИБМАШ" в Тюмени, который производит и ремонтирует ключевые компоненты для российской военной техники, ракетных и артиллерийских систем.