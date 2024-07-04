Проукраинские партизаны разведали место хранения авиационных ракет Х-22 для Ту-22М3 в Ленинградской области рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Партизаны выяснили, что эти ракеты доставляют на аэродром Сильцы в Новгородской области для российских бомбардировщиков, которые используются в атаках на территорию Украины.

Именно на аэродроме Сильце недавно ГУР вывел из строя три таких самолета. Возле ангаров склада размещено огромное количество военной техники, которой транспортируются боеприпасы и другие виды вооружения - резюмировали в "АТЕШ"

Кроме того, партизаны предоставили четкие координаты складов: 60.735876, 28.693446

В "АТЕШ" добавляют, что подробная информация организации караульной службы, перемещения техники и личного состава была оперативно передана СОУ.

Напомним

Украинские партизаны обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и станции радиолокации на мысе Фиолент в Крыму.