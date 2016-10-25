Партию спирта на более 2,2 млн грн изъяли на Волыни

"Было установлено, что по территории Волынской области на автомобиле осуществляется перевозка спирта без каких-либо разрешительных документов. В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято почти 19 тыс. литров спирта стоимостью свыше 2,2 млн грн", - отметил С.Билан.

Также было изъято транспортное средство. Общая стоимость всего изъятого составляет свыше 2,8 миллиона гривен.

Как сообщал УНН, количество погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 64 человек.