Партию спирта на более 2,2 млн грн изъяли на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Волынской области изъяли из незаконного оборота партию спирта стоимостью более 2,2 миллиона гривен, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Было установлено, что по территории Волынской области на автомобиле осуществляется перевозка спирта без каких-либо разрешительных документов. В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято почти 19 тыс. литров спирта стоимостью свыше 2,2 млн грн", - отметил С.Билан.
Также было изъято транспортное средство. Общая стоимость всего изъятого составляет свыше 2,8 миллиона гривен.
Как сообщал УНН, количество погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 64 человек.