Партію спирту на понад 2,2 млн грн вилучили на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Волинській області вилучили з незаконного обігу партію спирту вартістю понад 2,2 мільйона гривень, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Було встановлено, що по території Волинської області на автомобілі здійснюється перевезення спирту без будь-яких дозвільних документів. В результаті проведеного огляду було виявлено та вилучено майже 19 тисяч літрів спирту вартістю понад 2,2 млн грн,” — зазначив С.Білан.
Також було вилучено транспортний засіб. Загальна вартість усього вилученого становить понад 2,8 мільйона гривень.
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