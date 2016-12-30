Партию фальсифицированного алкоголя обнаружили в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Прокуратура обнаружила крупную партию фальсифицированных спиртных напитков в Запорожской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Так, 28 декабря в ходе расследования уголовного производства по ч.1 ст.199 УК Украины правоохранителями проведены санкционированные обыски.
Во время обысков обнаружено и изъято 1300 бутылок готовой фальсифицированной продукции с поддельными марками акцизного налога, более 1000 пустых стеклянных бутылок, подготовленных для изготовления фальсификата, более 1680 поддельных марок акцизного налога, более 100 литров спирта сомнительного качества и оборудование для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков.
После получения заключений экспертиз фигурантам дела будет сообщено о подозрении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.