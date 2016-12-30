Партію фальсифікованого алкоголю виявили на Запоріжжі

Так, 28 грудня в ході розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.199 КК України правоохоронцями проведені санкціоновані обшуки.

Під час обшуків виявлено та вилучено 1300 пляшок готової фальсифікованої продукції з підробленими марками акцизного податку, більше 1000 пустих скляних пляшок, підготовлених для виготовлення фальсифікату, понад 1680 підроблених марок акцизного податку, більше 100 літрів спирту сумнівної якості та обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Після отримання висновків експертиз фігурантам справи буде повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.