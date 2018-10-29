Партия “Слуга народа” Зеленского вторая в парламентском рейтинге - исследование

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В следующем парламенте украинцы хотят видеть 5 партий. По данным всеукраинского опроса от Центра исследований и коммуникаций Active Group, в Верховную Раду проходят ВО “Батькивщина” (15,2%), “Слуга народа” Владимира Зеленского (8,2%), Блок Петра Порошенко (7,7%), “Гражданская позиция” (5,9%) и “Оппозиционный блок” (5,4%), передает УНН.

“Практически дублируются данные президентских рейтингов. За „Батькивщину“ голосует примерно такое же количество людей, как и за Тимошенко. За остальные (партии — ред.) — меньше. Тимошенко исчерпала свой партийный потенциал, а остальные партии будут добирать”, — отметил Андрей Еременко, основатель Active Group, представляя результаты исследования 29 октября в пресс-центре ЛигаБизнесИнформ.

По данным опроса, готовность принять участие в выборах в Верховную Раду выразили 70% респондентов. Работой нынешнего парламента недовольны почти 85% украинцев.

В президентском рейтинге лидирует Юлия Тимошенко. У нее 15,4% поддержки. На втором месте — Владимир Зеленский (9,9%), а на третьем — Петр Порошенко (8,9%). В пятерке лидеров также певец Святослав Вакарчук (5,3%). На четвертом месте Анатолий Гриценко (6,5%).

Исследование было проведено 19-22 октября на всей территории Украины за исключением оккупированных районов. Опрошено 2253 респондента. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,1%.

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