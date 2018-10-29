Партія “Слуга народу” Зеленського друга у парламентському рейтингу - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У наступному парламенті українці хочуть бачити 5 партій. За даними всеукраїнського опитування від Центру досліджень та комунікацій Active Group, до Верховної Ради проходять ВО “Батьківщина” (15,2%), “Слуга народу” Володимира Зеленського (8,2%), Блок Петра Порошенка (7,7%), “Громадянська позиція” (5,9%) та “Опозиційний блок” (5,4%), передає УНН.
“Практично дублюються дані президентських рейтингів. За „Батьківщину“ голосує приблизно така ж кількість людей, як і за Тимошенко. За решту (партій — ред.) — менше. Тимошенко вичерпала свій партійний потенціал, а решта партій добиратимуть”, — зазначив Андрій Єременко, засновник Active Group, презентуючи результати дослідження 29 жовтня у прес-центрі ЛігаБізнесІнформ.
За даними опитування, готовність взяти участь у виборах до Верховної Ради висловили 70% респондентів. Роботою нинішнього парламенту не задоволені майже 85% українців.
У президентському рейтингу лідирує Юлія Тимошенко. У неї 15,4% підтримки. На другому місці — Володимир Зеленський (9,9%), а на третьому — Петро Порошенко (8,9%). У п’ятірці лідерів також співак Святослав Вакарчук (5,3%). На четвертому місці Анатолій Гриценко (6,5%).
Дослідження було проведене 19-22 жовтня на всій території України за винятком окупованих районів. Опитано 2253 респонденти. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,1%.