Партия "Слуга народа" отреагировала на нападение на Ананченко в Сумах

"Угрозы, запугивания и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем - настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что партия будет бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали избиратели.

"Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист", - отмечается в заявлении.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что на него в Сумах напали двое молодых людей в балаклавах.