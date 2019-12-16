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Партия "Слуга народа" отреагировала на нападение на Ананченко в Сумах

Партия "Слуга народа" отреагировала на нападение на Ананченко в Сумах

Киев  •  УНН

 • 11078 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Партия "Слуга народа" считает нападение на своего нардепа Михаила Ананченко было осуществлено из-за его гражданской позиции и деятельности партии в целом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление партии в Facebook.

"Угрозы, запугивания и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем - настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что партия будет бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали избиратели.

"Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист", - отмечается в заявлении.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что на него в Сумах напали двое молодых людей в балаклавах.

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