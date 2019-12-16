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Партія "Слуга народу" відреагувала на напад на Ананченка у Сумах

Партія "Слуга народу" відреагувала на напад на Ананченка у Сумах

Київ • УНН

 • 11079 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Партія "Слуга народу" вважає напад на свого нардепа Михайла Ананченка був здійснений через його громадянську позицію та діяльність партії загалом. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву партії у Facebook.

"Погрози, залякування і насильство щодо членів нашої команди набули системного характеру. Це означає, що зміни, які ми втілюємо, – справжні, а не декоративні. Тому стара система чинить спротив так, як звикла ще з 90-х", - йдеться у заяві.

У заяві наголошується, що партія буде боротися за краще майбутнє для України і втілювати програму змін, яку підтримали виборці.

"Закликаємо правоохоронні органи належним чином відреагувати на побиття нашого колеги Михайла Ананченка. Насильство щодо громадян за їхню громадянську позицію має суворо каратися, незалежно від того – це депутат чи активіст", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Ананченко заявив, що на нього у Сумах напали двоє молодиків в балаклавах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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