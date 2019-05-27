Партия реформ побеждает на выборах в Европарламент в Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Победу на выборах в Европарламент (ЕП) в Эстонии, согласно предварительным данным, одержала Партия реформ, которая получила 26,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию.
Это позволяет реформистам получить два мандата в парламенте.
Помимо Партии реформ пятипроцентный барьер преодолели Социал-демократическая партия (23,3%, два мандата), Центристская партия (14,4%, один мандат), Консервативная народная партия (12,7%, один мандат), и "Отечество" (10,3%, один мандат).
Явка избирателей на выборах в Европарламент в Эстонии составила 37,3%.
Напомним, в воскресенье в Европейском союзе состоялся четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.
Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов отдали граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинались в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.
Также выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. Последними закрылись избирательные участки в Италии - в 23:00.