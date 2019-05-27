Партія реформ перемагає на виборах в Європарламент в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Перемогу на виборах в Європарламент (ЄП) в Естонії, згідно з попередніми даними, здобула Партія реформ, яка отримала 26,2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Республіканську виборчу комісію.
Це дозволяє реформістам отримати два мандати в парламенті.
Крім Партії реформ п'ятивідсотковий бар'єр подолали Соціал-демократична партія (23,3%, два мандати), Центристська партія (14,4%, один мандат), Консервативна народна партія (12,7%, один мандат), і "Вітчизна" ( 10,3%, один мандат).
Явка виборців на виборах в Європарламент в Естонії склала 37,3%.
Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі відбувся четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.
Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починалися о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.
Також вибори відбулися в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закрилися виборчі дільниці в Італії — о 23:00.