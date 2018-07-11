Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла декларацию резолюции Украины по Крыму

В тексте резолюции "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", в частности, требуется от страны-агрессора: "Немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Черния, Ремзи Маметова, Сейрана Селиева, Владимира Балуха, Александра Костенко, Муслима Алиева, Эмир Усэйна Куку, Вадима Сирыка, Арсена Джапаров, Рефата Алимова и других украинских граждан, которые были незаконно задержаны и заключены по сфабрикованным делам представителями оккупационной власти и в Крыму".

Кроме того, в резолюции:



подтверждается уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая АР Крым и г. Севастополь;



в который раз осуждается незаконная оккупация Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также содержится призыв к Российской Федерации прекратить аннексию украинского полуострова;



в очередной раз содержится призыв к Российской Федерации прекратить агрессию против Украины и полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Статутом ООН и Хельсинского заключительного акта, а также других норм и принципов международного права, принципов и обязанностей в рамках ОБСЕ;



осуждается злоупотребление и практика дискриминации в отношении жителей оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти;



осуждается противоправное установления Российской Федерацией в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и администрации и требуется, чтобы РФ выполняла свои обязательства в области международного права по отношению к исполнению законов, которые действовали в Крыму до оккупации.



Как повидомялв УНН, комитет по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ о нарушениях прав человека и свобод в Крыму. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров