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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43668 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103943 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125813 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133240 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169702 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153585 просмотра

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Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла декларацию резолюции Украины по Крыму

Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла декларацию резолюции Украины по Крыму

Киев  •  УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Берлинскую декларацию, частью которой стала украинская резолюция о нарушении прав человека в Крыму. Проект резолюции был внесен членами украинской делегации, а также подписан представителями парламентов Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии Канады, США, Швеции, Испании, Португалии и других стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

В тексте резолюции "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", в частности, требуется от страны-агрессора: "Немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Черния, Ремзи Маметова, Сейрана Селиева, Владимира Балуха, Александра Костенко, Муслима Алиева, Эмир Усэйна Куку, Вадима Сирыка, Арсена Джапаров, Рефата Алимова и других украинских граждан, которые были незаконно задержаны и заключены по сфабрикованным делам представителями оккупационной власти и в Крыму".

Кроме того, в резолюции:

  • подтверждается уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая АР Крым и г. Севастополь;
  • в который раз осуждается незаконная оккупация Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также содержится призыв к Российской Федерации прекратить аннексию украинского полуострова;
  • в очередной раз содержится призыв к Российской Федерации прекратить агрессию против Украины и полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Статутом ООН и Хельсинского заключительного акта, а также других норм и принципов международного права, принципов и обязанностей в рамках ОБСЕ;
  • осуждается злоупотребление и практика дискриминации в отношении жителей оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти;
  • осуждается противоправное установления Российской Федерацией в оккупированном Крыму законов, юрисдикции и администрации и требуется, чтобы РФ выполняла свои обязательства в области международного права по отношению к исполнению законов, которые действовали в Крыму до оккупации.

Как повидомялв УНН, комитет по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам поддержал проект резолюции ПА ОБСЕ о нарушениях прав человека и свобод в Крыму. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Украинские Национальные Новости

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