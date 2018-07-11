Парламентська Асамблея ОБСЄ ухвалила декларацію з резолюцією України щодо Криму

У тексті Резолюції "Триваючі порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь", зокрема, вимагається від країни-агресора: "Негайно звільнити українських політв’язнів Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Олексія Чернія, Ремзі Маметова, Сейрана Селієва, Володимира Балуха, Олександра Костенка, Мусліма Алієва, Емір Усейна Куку, Вадима Сірика, Арсена Джапарова, Рефата Алімова та інших українських громадян, які були незаконно затримані та ув’язнені по сфабрикованих справах представниками окупаційної влади у Криму”.

Окрім того у резолюції:



підтверджується повага до суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включно з АР Крим та м. Севастополь;



вкотре засуджується незаконна окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також міститься заклик до Російської Федерації припинити анексію українського півострова;



в черговий раз міститься заклик до Російської Федерації припинити агресію проти України і повністю виконувати свої зобов’язання відповідно до Статуту ООН та Ґельсінського заключного акту, а також інших норм і принципів міжнародного права, принципів і обов’язків у рамках ОБСЄ;



засуджується зловживання і практика дискримінації стосовно мешканців окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, з боку російської окупаційної влади;



засуджується протиправне встановлення Російською Федерацією в окупованому Криму законів, юрисдикції і адміністрації і вимагається, щоб РФ виконувала свої зобов’язання в царині міжнародного права по відношенню до виконання законів, які діяли в Криму до окупації.



Як повідомялв УНН, комітет з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань підтримав проект резолюції ПА ОБСЄ про порушення прав людини і свобод в Криму. Про це повідомив в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров