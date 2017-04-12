Парламент поддерживает только 18,5% правительственных законопроектов – КИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховная Рада Украины поддерживает только 18,5% законопроектов, поданных Кабинетом министров. Об этом на брифинге, посвященном итогам работы правительства за год (с апреля 2016 по март 2017 года) заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает корреспондент УНН.
“Вывод первый, один из главных — это то, что сегодня лишь каждый пятый правительственный законопроект становится законом. Верховная Рада Украины поддерживает только 18,5% правительственных законопроектов”, – сказал А.Кошель.
Так, по его словам, Кабинет министров внес на рассмотрение парламента 261 законопроект, 50 из них были приняты в целом и 16 – в первом чтении.
Также глава КИУ отметил, что законопроекты правительства Арсения Яценюка принимались почти вдвое чаще.
“Уровень поддержки законопроектов правительства Арсения Яценюка составлял 36,4%, что практически в два раза больше”, — отметил он.
А.Кошель подчеркнул, что такие результаты правительственного законотворчества является крайне низкими, и это серьезный сигнал как для правительства, так и для парламента. При этом он поставил в пример европейский опыт.
“(Менее чем) 19% поддержки законопроектов — это крайне низкие показатели. В условиях парламентско-президентской республики, когда парламент формирует правительство, контролирует правительство, может отправить его в отставку, уровень поддержки его (Кабмина — ред.) законопроектов должен быть на уровне около 80%. Есть практика государств ЕС, где четыре из пяти законопроектов становятся законами. В Великобритании этот показатель значительно выше, там он составляет более 90% правительственных законопроектов”, — сказал А.Кошель.
Напомним, ранее в КИУ сообщили, что в марте восемь народных депутатов ни разу не посетили заседания Верховной Рады.