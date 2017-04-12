Парламент підтримує лише 18,5% урядових законопроектів – КВУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховна Рада України підтримує лише 18,5% законопроектів, поданих Кабінетом міністрів. Про це на брифінгу, присвяченому підсумкам роботи уряду за рік (з квітня 2016 по березень 2017 року) заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає кореспондент УНН.
“Висновок перший, один із головних — це те, що на сьогодні лише кожен п’ятий урядовий законопроект стає законом. Верховна Рада України підтримує тільки 18,5% урядових законопроектів”, — сказав О.Кошель.
Так, за його словами, Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту 261 законопроект, 50 із них було прийнято в цілому і 16 — у першому читанні.
Також голова КВУ зауважив, що законопроекти уряду Арсенія Яценюка приймалися майже вдвічі частіше.
“Рівень підтримки законопроектів уряду Арсенія Яценюка становив 36,4%, що фактично вдвічі більше”, — зазначив він.
О.Кошель підкреслив, що такі результати урядової законотворчості є вкрай низькими, що є серйозним сигналом як для уряду, так і для парламенту. При цьому він поставив у приклад європейський досвід.
“(Менш ніж) 19% підтримки законопроектів — це вкрай низькі показники. В умовах парламентсько-президентської республіки, коли парламент формує уряд, контролює уряд, може відправити його у відставку, рівень підтримки його (Кабміну — ред.) законопроектів мав би бути на рівні близько 80%. Є практика держав ЄС, де чотири з п’яти законопроектів стають законами. У Великобританії цей показник значно вищий, там він становить понад 90% урядових законопроектів”, — сказав О.Кошель.
Нагадаємо, раніше в КВУ повідомили, що в березні вісім народних депутатів жодного разу не відвідали засідання Верховної Ради.