Парламент поддержал налоговые стимулы для ІТ-индустрии в Украине

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"Этот законопроект предоставляет огромные возможности для отечественного IT-бизнеса. Во-первых, компании-резиденты "Дія Сіті" смогут выбирать, какой налог им платить - налог на прибыль в 18% или налог на выведенный капитал в 9%. Во-вторых, будут новые условия по заработной плате, это НДФЛ 5%, 1,5% военного сбора и 22% ЕСВ с минимальной заработной платы", - заявил заместитель председателя комитета ВР, председатель подкомитета цифровой экономики, инновационного развития и электронного бизнеса Егор Чернев, представляя законопроект в ВР.

Детали

Как утверждают авторы, главной целью законопроекта является формирование в Украине передовой цифровой экономики в ближайшие годы и рост доли высокотехнологичных продуктов и услуг в общем ВВП страны до 10%.

Документом предусматривается введение ряда мер по стимулированию развития ІТ-индустрии в Украине, в частности введение:

- специального режима налогообложения резидентов "Дія Сіті" - ІТ-компаний, которые отвечают предусмотренным Законом Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" требованиям и будут включены в специальный реестр, ведение которого будет осуществлять уполномоченный орган - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики;

- специального режима налогообложения отдельных доходов работников резидентов "Дія Сіті" и привлеченных ими гиг-специалистов (специалистов, выполняющих работы (оказывающих услуги) в рамках осуществления резидентами "Дія Сіті" их хозяйственной деятельности на основании гиг-контрактов, заключенных в соответствии с Законом Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине").

Специальный режим налогообложения резидентов "Дія Сіті" предусматривает возможность для них перехода на налогообложение налогом на прибыль предприятий по особым условиям, предусматривающим ставку налога в размере 9% и налогообложение только ряда операций, таких как, в частности:

1) выплаты процентов в пользу нерезидентов - связанных лиц или нерезидентов, зарегистрированных в государствах, являющихся "низконалоговыми" юрисдикциями;

2) предоставление финансовой помощи не плательщику налога, не подлежящей возврату, или связанному физическому лицу - неплательщику налога или связанному лицу - нерезиденту независимо от наличия условия о возвращении, или связанному юридическому лицу - неплательщику налога или несвязанному лицу, которая остается невозвращенной в течение 12 календарных месяцев;

3) бесплатное предоставление имущества не налогоплательщику;

4) выплаты, производимые в связи с вложением в объекты инвестиций (в том числе приобретением имущества), находящиеся за пределами Украины;

5) приобретение имущества, работ, услуг у неплательщика налога - нерезидента, или передача имущества, работ, услуг неплательщику налога - нерезиденту (если расчеты или поставки имущества, работ, услуг по соответствующим операциям не осуществляется в 360-дневной или другой срок в соответствии с законодательством);

6) выплата роялти в суммах превышения лимита и в других отдельных случаях.

Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов "Дія Сіті" предусматривает:

1) налогообложение налогом на доходы физических лиц по ставке 5%:

- заработной платы работников резидентов "Дія Сіті";

- вознаграждения гиг-специалистов по гиг-контрактам, заключенным с резидентами "Дія Сіті";

- авторского вознаграждения за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения.

2) уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере:

- минимального страхового взноса - для работников резидентов "Дія Сіті";

- 22% от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом - для гиг-специалистов резидента "Дія Сіті".

Так, по мнению авторов, принятие законопроекта повысит уровень конкурентоспособности цифровой экономики Украины.

В частности, уже в 2021-2022 годах благодаря внедрению стимулирующих мер, предусмотренных законопроектом, ими ожидается создание около 80 тыс. новых рабочих мест; до 2025 года ожидается рост рынка креативной индустрии в 11,8 млрд долларов США (в 2019 году он составлял 6,2 млрд долларов США).

Что было ранее

Парламент Украины в апреле принял законопроект № 4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", известный также как закон о "Дія City" ("Дія Сіті").