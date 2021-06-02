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Парламент підтримав податкові стимули для ІТ-індустрії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 2 червня, ухвалила за основу проект закону № 5376 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Рішення підтримав 281 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Парламент підтримав податкові стимули для ІТ-індустрії в Україні

Цитата:

“Цей законопроект надає величезні можливості для вітчизняного IT-бізнесу. По-перше, компанії-резиденти "Дія Сіті“ зможуть обирати, який податок їм сплачувати — податок на прибуток у 18% чи податок на виведений капітал у 9%. По-друге, будуть нові умови щодо оподаткування заробітних плат, це ПДФО 5%, 1,5% військового збору та 22% ЄСВ з мінімальної заробітної плати”, — заявив заступник голови комітету ВР, голова підкомітету цифрової економіки, інноваційного розвитку та електронного бізнесу Єгор Чернєв, представляючи законопроект у ВР.

Деталі

Як стверджують автори, головною метою законопроекту є формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП країни до 10%.

Документом передбачається запровадження низки заходів щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії в Україні, зокрема запровадження:

— спеціального режиму оподаткування резидентів "Дія Сіті" — ІТ-компаній, що відповідатимуть передбаченим Законом України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” вимогам та будуть включені до спеціального реєстру, ведення якого здійснюватиме уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки;
— спеціального режиму оподаткування окремих доходів працівників резидентів “Дія Сіті” та залучених ними гіг-спеціалістів (фахівців, які виконують роботи (надають послуги) в рамках здійснення резидентами “Дія Сіті” їх господарської діяльності на підставі гіг-контрактів, укладених відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”).

Спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія Сіті" передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств за особливими умовами, що передбачають ставку податку у розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій, таких як, зокрема:

1) виплати процентів на користь нерезидентів — пов’язаних осіб, або нерезидентів, зареєстрованих в державах, що є “низькоподатковими” юрисдикціями;
2) надання фінансової допомоги не платнику податку, яка не підлягає поверненню, або пов’язаній фізичній особі — неплатнику податку чи пов’язаній особі — нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або пов’язаній юридичній особі — неплатнику податку чи непов’язаній особі, яка залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців;
3) безоплатне надання майна не платнику податку;
4) виплати, що здійснюються у зв’язку із вкладенням в об’єкти інвестицій (в тому числі придбанням майна), що перебувають за межами України;
5) придбання майна, робіт, послуг у неплатника податку — нерезидента, або передача майна, робіт, послуг неплатнику податку — нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);
6) виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих випадках.

Спеціальний режим оподаткування окремих доходів працівників та гіг-спеціалістів резидентів “Дія Сіті” передбачає:

1) оподаткування податком з доходів фізичних осіб за ставкою 5%:
— заробітної плати працівників резидентів “Дія Сіті”;
— винагороди гіг-спеціалістів за гіг-контрактами, укладеними з резидентами “Дія Сіті”;
— авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.
2) сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі:
— мінімального страхового внеску — для працівників резидентів “Дія Сіті”;
— 22% від визначеного з урахуванням положень гіг-контракту розміру бази нарахування єдиного внеску, однак не більше максимальної та не менше мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом — для гіг-спеціалістів резидента “Дія Сіті”.

Так, на думку авторів, ухвалення законопроекту підвищить рівень конкурентоспроможності цифрової економіки України.

Зокрема, вже у 2021-2022 роках завдяки запровадженню стимулюючих заходів, передбачених законопроектом, ними очікується створення близько 80 тис. нових робочих місць; до 2025 року очікується зростання ринку креативної індустрії до 11,8 млрд доларів США (в 2019 році він становив 6,2 млрд доларів США).

Що було раніше

Парламент України у квітні ухвалив законопроект № 4303 “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, відомий також як закон про "Дія City" ("Дія Сіті").

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