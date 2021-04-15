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Рада підтримала оновлений законопроект про “Дія City”

Рада підтримала оновлений законопроект про “Дія City”

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні щодо “Дія City”. Відповідне рішення підтримало 227 нардепів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, законопроектом передбачено впровадження:

- особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії
- спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії
- можливості обрання контрактної форми трудового договору під час оформлення трудових відносин в IT-компаніях.

Також зараз обговорюється з IT-компаніями можливість резидентам Дія City продовжувати роботу з ФОПами, але за умови, що їхня кількість не перевищуватиме близько 50%.

У законопроекті зазначені критерії, за якими IT-компанії зможуть отримати резидентство Дія City. Так, резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця здійснення господарської діяльності, яка одночасно відповідає всім таким вимогам:

1) здійснює виключно види діяльності ІТ-індустрії;

2) середньомісячна зарплати працівників компанії становить 1 200 євро;

3) середньооблікова кількість її працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця становить не менше, ніж 9 осіб;

4) сума її кваліфікованого доходу, отриманого за перші три місяці набуття статусу резидента Дія Сіті, становить не менше, ніж 90% суми її загального доходу за цей період, а сума її кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування в статусі резидента Дія Сіті, становить не менше, ніж 90% суми її загального доходу за той самий період (за наявності загального доходу).

Довідково

Дія City — це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі, який передбачає комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави. Його резиденти отримають: зменшення у 5 разів податкового навантаження порівняно з чинним загальним оподаткуванням, додаткові механізми захисту бізнесу та інтелектуальної власності, можливості для венчурного інвестування, гнучкі умови праці.

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