Рада підтримала оновлений законопроект про “Дія City”

Деталі

Так, законопроектом передбачено впровадження:

- особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії

- спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії

- можливості обрання контрактної форми трудового договору під час оформлення трудових відносин в IT-компаніях.

Також зараз обговорюється з IT-компаніями можливість резидентам Дія City продовжувати роботу з ФОПами, але за умови, що їхня кількість не перевищуватиме близько 50%.

У законопроекті зазначені критерії, за якими IT-компанії зможуть отримати резидентство Дія City. Так, резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця здійснення господарської діяльності, яка одночасно відповідає всім таким вимогам:

1) здійснює виключно види діяльності ІТ-індустрії;

2) середньомісячна зарплати працівників компанії становить 1 200 євро;

3) середньооблікова кількість її працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця становить не менше, ніж 9 осіб;

4) сума її кваліфікованого доходу, отриманого за перші три місяці набуття статусу резидента Дія Сіті, становить не менше, ніж 90% суми її загального доходу за цей період, а сума її кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування в статусі резидента Дія Сіті, становить не менше, ніж 90% суми її загального доходу за той самий період (за наявності загального доходу).

Довідково

Дія City — це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі, який передбачає комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави. Його резиденти отримають: зменшення у 5 разів податкового навантаження порівняно з чинним загальним оподаткуванням, додаткові механізми захисту бізнесу та інтелектуальної власності, можливості для венчурного інвестування, гнучкі умови праці.