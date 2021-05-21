Парламент Каталонии избрал нового главу правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Парламент Каталонии избрал в пятницу Пере Арагонеса новым главой правительства северо-восточного региона Испании, одобрив его умеренную и основанную на диалоге стратегию стремления к независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еl Рais.
Детали
Арагонес из партии Esquerra Republicana de Catalunya был поддержан двумя другими партиями, придерживающихся жесткой линии, правоцентристскими Junts и крайне левыми CUP, получив поддержку 74 из 135 законодателей через три месяца после проведения выборов в регионе.
В своей речи в качестве нового главы региона Арагонес сказал: "Я буду править для всего мира и всегда ставлю граждан Каталонии на первое место".
Он стал самым молодым главой Каталонии в истории - ему 38 лет.
По информации издания, на посту главы Каталонии Арагонес будет получать рекордные 153 235,50 евро в год. Фактически, это самая высокая региональная зарплата в Испании, даже выше баскского лендакари Иньиго Уркуллу, который зарабатывает 105 825,58 евро в год.
Дополнение
В 2017 году в Каталонии прошел референдум о ее независимости от Испании. Испанские власти не признали результаты референдума. Евросоюз также не стал учитывать его результаты. После подавления протестов центральной властью Карлос Пучдемон и ряд его сторонников покинули страну.
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и бывшие члены его правительства Тони Комин и Клара Понсати сохранили свои мандаты депутатов Европарламента, но были лишены сопутствующей этому статусу неприкосновенности.
В Испании всех трех обвиняют в растрате и подстрекательстве к мятежу. В суд Бельгии в 2020 году поступило обращение испанских властей об экстрадиции Пучдемона, которому не дали хода, пока он был неприкосновенен как депутат ЕП, куда он был избран в 2019 году.
Пучдемон и Комин сейчас находятся в Бельгии, а Понсати проживает в Великобритании.
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Obrim un nou temps, des del @govern и el @parlamentcat hem de liderar la reconstrucció social и econòmica del país и la lluita per l'amnistia и l'autodeterminació. Amb una mà vèncer la covid i treure el país de la crisi i amb l'altre avançar cap a la República catalana. pic.twitter.com/qTQXhmkPHG- Pere Aragonès (@perearagones) May 20, 2021