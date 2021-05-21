Парламент Каталонии избрал нового главу правительства

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 42984 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 87791 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 102260 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 269048 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 155424 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 426481 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 325743 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218977 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246790 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256438 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
60%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 24609 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 48632 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 33592 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 17746 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 13324 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 34024 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 49071 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 157750 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 269043 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 426477 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 19046 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 27529 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 56752 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 80294 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 64901 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Парламент Каталонии избрал нового главу правительства

Киев • УНН

 • 14697 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Парламент Каталонии избрал в пятницу Пере Арагонеса новым главой правительства северо-восточного региона Испании, одобрив его умеренную и основанную на диалоге стратегию стремления к независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еl Рais.

Парламент Каталонии избрал нового главу правительства

Детали

Арагонес из партии Esquerra Republicana de Catalunya был поддержан двумя другими партиями, придерживающихся жесткой линии, правоцентристскими Junts и крайне левыми CUP, получив поддержку 74 из 135 законодателей через три месяца после проведения выборов в регионе.

В своей речи в качестве нового главы региона Арагонес сказал: "Я буду править для всего мира и всегда ставлю граждан Каталонии на первое место".

Он стал самым молодым главой Каталонии в истории - ему 38 лет.

По информации издания, на посту главы Каталонии Арагонес будет получать рекордные 153 235,50 евро в год. Фактически, это самая высокая региональная зарплата в Испании, даже выше баскского лендакари Иньиго Уркуллу, который зарабатывает 105 825,58 евро в год.

Дополнение

В 2017 году в Каталонии прошел референдум о ее независимости от Испании. Испанские власти не признали результаты референдума. Евросоюз также не стал учитывать его результаты. После подавления протестов центральной властью Карлос Пучдемон и ряд его сторонников покинули страну.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и бывшие члены его правительства Тони Комин и Клара Понсати сохранили свои мандаты депутатов Европарламента, но были лишены сопутствующей этому статусу неприкосновенности.

В Испании всех трех обвиняют в растрате и подстрекательстве к мятежу. В суд Бельгии в 2020 году поступило обращение испанских властей об экстрадиции Пучдемона, которому не дали хода, пока он был неприкосновенен как депутат ЕП, куда он был избран в 2019 году.

Пучдемон и Комин сейчас находятся в Бельгии, а Понсати проживает в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-лидер сеператистив Каталонии Пучдемон обжаловал в суде ЕС решение Европарламента о снятии с него иммунитета

Obrim un nou temps, des del @govern и el @parlamentcat hem de liderar la reconstrucció social и econòmica del país и la lluita per l'amnistia и l'autodeterminació. Amb una mà vèncer la covid i treure el país de la crisi i amb l'altre avançar cap a la República catalana. pic.twitter.com/qTQXhmkPHG

- Pere Aragonès (@perearagones) May 20, 2021

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79