Парламент Каталонії обрав нового главу уряду

Деталі

Арагонес з партії Esquerra Republicana de Catalunya був підтриманий двома іншими партіями, які дотримуються жорсткої лінії, правоцентристськими Junts і вкрай лівим CUP, отримавши підтримку 74 з 135 законодавців через три місяці після проведення виборів в регіоні.

У своїй промові в якості нового глави регіону Арагонес сказав: "Я буду правити для всього світу і завжди ставлю громадян Каталонії на перше місце".

Він став наймолодшим главою Каталонії в історії - йому 38 років.

За інформацією видання, на посту глави Каталонії Арагонес буде отримувати рекордні 153 235,50 євро на рік. Фактично, це найвища регіональна зарплата в Іспанії, навіть вище баскського лендакарі Іньїго Уркуллу, який заробляє 105 825,58 євро на рік.

Доповнення

У 2017 році в Каталонії пройшов референдум про її незалежность від Іспанії. Іспанська влада не визнали результати референдуму. Євросоюз також не став враховувати його результати. Після придушення протестів центральною владою Карлос Пучдемон і ряд його прихильників покинули країну.

Ексглава Каталонії Карлес Пучдемон і колишні члени його уряду Тоні Комін і Клара Понсаті зберегли свої мандати депутатів Європарламенту, але були позбавлені супутнього цьому статусу недоторканності.

В Іспанії всіх трьох звинувачують у розтраті і підбурюванні до заколоту. До суду Бельгії в 2020 році надійшло звернення іспанської влади про екстрадицію Пучдемона, якому не дали ходу, поки він був недоторканний як депутат ЄП, куди він був обраний в 2019 році.

Пучдемон і Комін нині знаходяться в Бельгії, а Понсаті проживає у Великобританії.

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Obrim un nou temps, des del @govern i el @parlamentcat hem de liderar la reconstrucció social i econòmica del país i la lluita per l'amnistia i l'autodeterminació. Amb una mà vèncer la covid i treure el país de la crisi i amb l'altre avançar cap a la República catalana. pic.twitter.com/qTQXhmkPHG