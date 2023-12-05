Парламент готовится усилить социальную защиту военнослужащих и полицейских - Вениславский

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает совершенствование вопросов отпусков для военнослужащих и полицейских, а также вопросов, связанных с их социальной защитой и их семей, сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге, передает УНН.

Детали

Как сообщил Вениславский, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, который касается социальной защиты военнослужащих и полицейских.

Речь идет о законопроекте №10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который был зарегистрирован в ВР вчера, 4 декабря. Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

Что касается первого законопроекта о вопросах социальной защиты, то в нем предлагается усовершенствовать вопросы, связанные с отпусками. Например с отпусками по уходу за ребенком. Вопросы связанные с начислением пенсий для военнослужащих - сказал Вениславский.

По его словам, предлагается, что, если речь идет о выполнении служебных обязанностей при введении правового режима военного положения, то день считается за два, или соответственно месяц за два.

"Если военнослужащий участвует непосредственно в защите территориальной целостности и государственного суверенитета, но не участвует в боевых действиях, то это месяц за три, если непосредственно участие принимает, то это месяц за четыре. И пребывание в плену - если человек попал в плен без собственного добровольного согласия - то это один месяц за пять месяцев прохождения военной службы", - добавил Вениславский.

Также этим законопроектом предлагается усовершенствовать вопросы социального социального военнослужащих и полицейских и членов их семей.

Напомним

Министерство обороны упростило прохождение военно-врачебной комиссии для военнослужащих. Отныне больницы будут обмениваться документами с воинскими частями и центрами комплектования через систему электронного документооборота.