Парламент готовится усилить социальную защиту военнослужащих и полицейских - Вениславский

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  184825 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  185041 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  203271 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  243273 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  269419 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  243453 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  201909 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  194480 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  180011 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231678 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203667 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  41021 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  35233 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  30688 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  50041 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Новости по теме

Парламент готовится усилить социальную защиту военнослужащих и полицейских - Вениславский

Верховная Рада Украины рассматривает законопроект по усилению социальной защиты военнослужащих и полицейских, включая отпуска и пенсионное обеспечение, сообщил народный депутат Украины Федор Вениславский.

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Парламент готовится усилить социальную защиту военнослужащих и полицейских - Вениславский

Армия рф готовится к новому наступлению на Авдеевку - Штупун

Российские военные готовятся к эскалации наступления на Авдеевку, проводя учения в тылу и увеличивая количество авиаударов - за последнее время Украина зафиксировала 18 таких атак.

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Армия рф готовится к новому наступлению на Авдеевку - Штупун

Пограничники приземлили российский дрон на Купянском направлении

Украинские пограничники на Купянском направлении применили противодронную винтовку, чтобы сбить российский беспилотник.

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Пограничники приземлили российский дрон на Купянском направлении

Беспилотники СБУ поразили в Крыму ряд важных военных объектов - источники

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удары по нескольким военным объектам в оккупированном Крыму, включая радиолокационные системы и вертолетный парк.

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Беспилотники СБУ поразили в Крыму ряд важных военных объектов - источники

"Мы понимали, что образовательные потери из-за пандемии ковида и войны неизбежны, однако сейчас у нас есть понимание масштабов" - Лисовой о результатах PISA-2022

Украинские школьники демонстрируют ухудшение результатов образовательного оценивания PISA-2022.

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"Мы понимали, что образовательные потери из-за пандемии ковида и войны неизбежны, однако сейчас у нас есть понимание масштабов" - Лисовой о результатах PISA-2022

Количество жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 22

Количество жертв извержения индонезийского вулкана Марапи достигло 22 человек, один человек до сих пор считается пропавшим без вести; спасательные работы осложняются продолжающейся вулканической активностью и плохой погодой.

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Количество жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 22

Запорожское направление: Армия дронов демилитаризовала "глаз Мордора"

Украинские военные вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П" в Запорожье с помощью удара беспилотника.

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Запорожское направление: Армия дронов демилитаризовала "глаз Мордора"

В США новый рекорд по количеству массовых стрельб

В 2023 году в США произошли 37-й и 38-й массовые расстрелы, что является самым высоким годовым показателем с 2006 года.

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В США новый рекорд по количеству массовых стрельб

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Анализы воды из Ладыжинского водохранилища, где произошла массовая гибель рыбы, показали, что показатели загрязняющих веществ находятся в пределах допустимого значения.

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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области

СБУ идентифицировала российскую воинскую часть и военнослужащих, причастных к военным преступлениям в Донецке, с помощью перехваченных звонков, свидетельствующих о зверствах, таких как изнасилования и убийства, совершенные солдатами. Открыто уголовное производство для документирования и привлечения к ответственности за эти преступления.

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Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области