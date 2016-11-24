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Исторический парк может появиться в Днепровском районе Киева

Киев • УНН

 • 8435 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета депутаты согласовали создание парка садово-паркового искусства в Днепровском районе Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.

Исторический парк может появиться в Днепровском районе Киева

Земельный участок носит историческую ценность, поскольку является частью древнего урочища Волчья гора.

Парк предлагают обустроить вдоль улицы Попудренко и вдоль Броварского проспекта от станции метро "Дарница" до станции метро "Черниговская". Ориентировочная площадь парка составит 13,67 га.

"На этой территории еще в XIX веке был построен лагерь для учений курсантов-артиллеристов Киевского военного училища и артиллерийский полигон. Именно с последним связано имя известного летчика Петра Нестерова - основателя высшего пилотажа, который впервые исполнил в воздухе фигуру под названием "мертвая петля", - отметил заместитель главы градостроительной комиссии Александр Харченко.

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