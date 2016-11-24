Парк-пам'ятка може з'явитися у Дніпровському районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради депутати погодили створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва у Дніпровському районі Києва. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.
Земельна ділянка носить історичну цінність, оскільки є частиною прадавнього урочища Вовча гора.
Парк-пам’ятку пропонують облаштувати вздовж вулиці Попудренка та вздовж Броварського проспекту: від станції метро “Дарниця” до станції метро “Чернігівська”. Орієнтовна площа парку складатиме 13,67 га.
“На цій території ще у XIX столітті був побудований табір для навчань курсантів-артилеристів Київського військового училища та артилерійський полігон. Саме з останнім пов’язано ім’я відомого льотчика Петра Нестерова — засновника вищого пілотажу, який вперше виконав в повітрі фігуру під назвою “мертва петля”, — зазначив заступник голови містобудівної комісії Олександр Харченко.