Фейк vs карьера: кто останется без работы - Резников, Радина, Ткач?

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен в том, что в рамках контракта на поставку курток для военных были поставлены именно заявленные элементы униформы. Поэтому предложил пари ценой карьеры - готов уйти в отставку, но есть условие. Об этом министр сообщил в комментарии УНН.

Детали

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен в том, что в рамках контракта на поставку курток для военных, который привлек внимание журналистов и нардепов, были поставлены именно заявленные элементы униформы. А потому предлагает заинтересованным в проведении расследования пари, результатами которого может стать его отставка, в случае, если будет доказана его неправота.

"По результатам обвинений в якобы закупке и поставке МО летних курток вместо зимних, я предлагаю пари.

Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч курток летних вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке.

Если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина слагает мандат, а журналист Украинской Правды Михаил Ткач уходит из издания и на 3 года прекращает заниматься журналистикой", - сказал министр.

Арбитрами в этом пари министр пригласил Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями - редакции авторитетных украинских изданий.

"Предлагаю написать об этом пари и присоединиться, став наблюдателями! Во время разбора ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества", - заявил министр.

Напомним

Недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток во время доставки, по данным расследования, выросла втрое. В расследовании также заявляют, что куртки на самом деле не зимние, а летние.

Рассказал об этом и журналист Михаил Ткач. По его информации к сделке причастен нардеп Геннадий Касай.

23 августа 2023 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, председателем которого является Анастасия Радина. Поводом для заседания стали публикации в СМИ, в частности, по закупке в сентябре 2022 года якобы летней военной формы вместо зимней и по якобы завышенной цене.

В Минобороны все обвинения отвергают.

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