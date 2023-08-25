Фейк vs кар’єра: хто залишиться без роботи - Резніков, Радіна, Ткач?

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений в тому, що в рамках контракту на постачання курток для військових були поставлені саме заявлені елементи однострою. Тож запропонував парі за ціною кар’єри - готовий піти у відставку, але є умова. Про це міністр повідомив у коментарі УНН.

Деталі

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений у тому, що в рамках контракту на постачання курток для військових, що привернув увагу журналістів та нардепів, були поставлені саме заявлені елементи однострою. А тому пропонує зацікавленим у проведені розслідування парі, результатами якого може стати його відставка, у разі, якщо буде доведено його неправоту.

"За результатами звинувачень у нібито закупівлі і постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі.

Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч курток літніх замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку.

Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна складає мандат, а журналіст Української Правди Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - сказав міністр.

Арбітрами у цьому парі міністр запросив Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію журналістської етики, а спостерігачами - редакції авторитетних українських видань.

"Пропоную написати про це парі та долучитись, ставши спостерігачами! Під час розбору ситуації ми надамо всі документи, докази, факти та матеріали, які стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства", - заявив міністр.

Нагадаємо

Нещодавно в ЗМІ з'явилося розслідування про те, що Міноборони закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі. В розслідуванні також заявляють, що куртки насправді не зимові, а літні.

Розповів про це і журналіст Михайло Ткач. За його інформацією до оборутки причетний нардеп Геннадій Касай.

23 серпня 2023 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, головою якого є Анастасія Радіна. Приводом для засідання стали публікації у ЗМІ, зокрема, щодо закупівлі у вересні 2022 року нібито літньої військової форми замість зимової і за начебто завищеною ціною.

У Міноборони всі обвинувачення відкидають.

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