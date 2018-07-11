Паралимпийские фехтовальщики из Украины получили ряд наград на Кубке мира

Шесть спортсменов из 14 наших соотечественников национальной паралимпийской сборной команды вернулись домой с высокими наградами, среди них - 4 мультимедалистов, 3 из которых - с золотыми наградами.



В общем украинцам удалось завоевать 10 высоких наград, среди которых - 3 "золотые", 2 "серебряные" и 5 бронзовых медалей.



Чемпионами этапа Кубка мира стала Татьяна Позняк (в женской шпаге), Бреус Евгения (в женской сабле), Шавкун Сергей (в шпаге в тяжелой категории С).



Отмечается, что данный этап К:убка мира по фехтованию на колясках по представительству стран и спортсменов можно приравнять к чемпионату мира 256 спортсменов из 33 стран.



Как сообщалось ранее, национальная сборная Украины определилась с составом на ЧМ по фехтованию.