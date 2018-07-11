Паралимпийские фехтовальщики из Украины получили ряд наград на Кубке мира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по паралимпийскому фехтованию успешно завершила этап Кубка мира, информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.
Шесть спортсменов из 14 наших соотечественников национальной паралимпийской сборной команды вернулись домой с высокими наградами, среди них - 4 мультимедалистов, 3 из которых - с золотыми наградами.
В общем украинцам удалось завоевать 10 высоких наград, среди которых - 3 "золотые", 2 "серебряные" и 5 бронзовых медалей.
Чемпионами этапа Кубка мира стала Татьяна Позняк (в женской шпаге), Бреус Евгения (в женской сабле), Шавкун Сергей (в шпаге в тяжелой категории С).
Отмечается, что данный этап К:убка мира по фехтованию на колясках по представительству стран и спортсменов можно приравнять к чемпионату мира 256 спортсменов из 33 стран.
Как сообщалось ранее, национальная сборная Украины определилась с составом на ЧМ по фехтованию.