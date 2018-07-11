Паралімпійські фехтувальники з України здобули низку нагород на Кубку світу

Шість спортсменів із 14 наших співвітчизників національної паралімпійської збірної команди повернулись додому з високими нагородами, серед них - 4 мультимедалісти, 3 з яких - з золотими нагородами.



Загалом українцям вдалось завоювати 10 високих нагород, серед яких - 3 "золоті", 2 "срібні" та 5 бронзових медалей.

Чемпіонами етапу Кубку світу стала Тетяна Позняк (у жіночій шпазі), Бреус Євгенія (у жіночій шаблі), Шавкун Сергій (у шпазі в найважчій категорії С).



Зазначається, що даний етап Кубку світу із фехтування на візках за представництвом країн та спортсменів можна прирівняти до чемпіонату світу: 256 спортсменів із 33 країн.



Як повідомлялося раніше, національна збірна України визначилась зі складом на ЧС з фехтування.