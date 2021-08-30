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Паралимпиада-2020: в драматическом финале по метанию диска украинки получили две награды Игр в Токио

Киев  •  УНН

 • 15317 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинские атлетики выиграли серебряную и бронзовую медали в секторе метания диска — призерами Игр в Токио стали Яна Лебедева и Зоя Овсий, пишет УНН.

Отметим, что сейчас в активе сборной Украины 54 медали XVI летней Паралимпиады в Токио. Впереди идут сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер — Китай, у которого сейчас 119 наград.

Финал в секторе метания диска проходил в вечернюю сессию шестого соревновательного дня Паралимпиады-2020. И был заключительным при участии украинских параатлетов — перед этим прыгуны в длину Роману Павлику удалось выиграть “бронзу”.

Детали

В финале метания диска соревновались две представительницы Украины Зоя Овсий и Яна Лебедева. И после выступления семи спортсменок именно украинские параатлеткы шли лидерами.

Овсий четвертой попыткой метнула диск на 14.37 метра, побив рекорд Паралимпиад. И перед выступлением Лебедевой была первой.

Лебедева начала выступления с трех подряд незасчитанных попыток. Организаторы соревнований объяснили это тем, что украинка, метая диск, различными частями тела выходила за линию.

Заключительные попытки Лебедевой зачислили, хотя они были хуже стартовых трех. Но и благодаря им украинке удалось метнуть за 15 метров, а после выступления Кейси Митчелл на 14.16 метра гарантировать себе медаль.

В секторе оставалось еще две спортсменки — представительница ПКР Елена Горлова и бразильянка Элизабет Родригес Гомес — главная претендентка на “золото”. Горлова не превзошла результаты украинок — соответственно, Овсий также гарантировала себе медаль.

Однако получить “золото” Лебедевой не удалось. Бразильянка Родригес Гомес первой же попыткой превзошла результат украинки, после чего его превзошла, метнув диск на 16.35 метра. В итоге выступления бразильянка закончила с новым мировым рекордом — 17.62 метра.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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