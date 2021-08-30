Паралімпіада-2020: українські спортсмени вибороли ще дві медалі

Зазначимо, що наразі в активі України 52 медалі XVI літніх Паралімпійських ігор, які проходять у Токіо. Попереду йдуть збірні Паралімпійського комітету Росії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та асболютний лідер — Китай, у якого наразі 119 нагород.

Плавання

Чоловіча збірна України здобула першу медаль в естафеті на Паралімпійських Іграх у Токіо. На дистанції 4×100 метрів українці вибороли “бронзу”. Україна у фіналі естафети 4×100 метрів була представлена чотирма плавцями, що представляють класи S7-S10: Андрієм Трусовим, Денисом Дубровим, Юрієм Божинським та Максимом Кріпаком.

У фіналі чоловічої естафети головними опонентами збірної України були плавці з Італії. За часом кваліфікації вони випереджали українських плавців на дві секунди.

Перший етап Юрія Божинського Україна закінчила шостою, але після виступу Дениса Дуброва українці піднялися на четверту позицію.

На етапі Андрія Трусова українці піднялися на третє місце. Максим Крипак намагався дістати представників Австралії та Італії. Але не зміг — бронзова медаль, а “золото” зі світовим паралімпійським рекордом — за представниками Австралії.

Легка атлетика

Володарем бронзової нагороди став стрибун у довжину Роман Павлик, який виступає у класі T36.

У фінал стрибків у довжину відібралися два українці — окрім Павлика, там мав виступити ще й Олександр Литвиненко. Романові Павлику за підсумками перших трьох спроб вдавалося перебувати у медальній зоні. Павлик виконав стрибок на 5.55 метри і відставав від лідерів лише на три сантиметри.

Перед заключною спробою Павлика відсунув на четверте місце австралієць Вільям Стедман, який стрибнув на 5.64 метри. Але українцеві вдалося повернути собі третє місце — 5.63 метри. У підсумку цей стрибок став бронзовим для українського атлета.

Паралімпійським чемпіоном став представник ПКР Торсунов, який стрибнув на 5.76 метри — новий рекорд Паралімпіад. А ось стрибок Стедмана на 5.64 метри став рекордом Океанії.