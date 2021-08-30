Паралімпіада-2020: у драматичному фіналі з метання диска українки здобули дві нагороди Ігор у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українські атлетки виграли срібну та бронзову медалі у секторі метання диска — призерками Ігор у Токіо стали Яна Лєбєдєва та Зоя Овсій, пише УНН.
Зазначимо, що наразі в активі збірної України 54 медалі XVI літньої Паралімпіади у Токіо. Попереду йдуть збірні Сполучених Штатів Америки, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер — Китай, у якого наразі 119 нагород.
Фінал у секторі метання диска проходив у вечірню сесію шостого змагального дня Паралімпіади-2020. І був заключним за участю українських параатлетів — перед цим стрибуну у довжину Роману Павлику вдалося виграти “бронзу”.
Деталі
У фіналі метання диску змагалися дві представниці України: Зоя Овсій і Яна Лєбєдєва. І після виступу сімох спортсменок саме українські параатлетки йшли лідерками.
Овсій четвертою спробою метнула диск на 14.37 метри, побивши рекорд Паралімпіад. І перед виступом Лєбєдєвої була першою.
Лєбєдєва розпочала виступи з трьох поспіль незарахованих спроб. Організатори змагань пояснили це тим, що українка, метаючи диск, різними частинами тіла виходили за лінію.
Заключні спроби Лєбєдєвій зарахували, хоча вони були гіршими за стартові три. Але й завдяки ним українці вдалося метнути за 15 метрів, а після виступу Кейсі Мітчелл на 14.16 метри гарантувати собі медаль.
У секторі залишалося ще дві спортсменки — представниця ПКР Єлєна Горлова та бразилійка Елізабет Родрігес Гомес — головна претендентка на “золото”. Горлова не перевершила результати українок — відповідно, Овсій також гарантувала собі медаль.
Однак здобути “золото” Лєбєдєвій не вдалося. Бразилійка Родрігес Гомес першою ж спробою перевершила результат українки, після чого його перевершила, метнувши диск на 16.35 метри. У підсумку виступи бразилійка закінчила з новим світовим рекордом — 17.62 метри.