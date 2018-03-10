Паралимпиада-2018. День первый. Эмоции

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36006 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51944 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55483 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101526 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92219 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103615 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110634 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116978 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122482 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133872 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Паралимпиада-2018. День первый. Эмоции

Паралимпиада-2018. День первый. Эмоции

Киев  •  УНН

 • 32601 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане был щедрым на награды и эмоции, передает УНН.

Украинские паралимпийцы в первый день взяли сразу 5 наград: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.

В медальном зачете, по результатам первого дня, украинские паралимпийцы занимают четвертое место.

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На первом команда из США, которая также получила 5 медалей: 3 золота, 1 серебро и 1 бронзу.

На втором месте Франция с 3 наградами: 2 золота и 1 серебро.

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На третьем нейтральные паралимпийские спортсмены, которые имеют 3 награды: 2 золота и 1 серебро.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с прекрасным стартом в Пхенчхане.

Украинские Национальные Новости

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