Паралимпиада-2018. День первый. Эмоции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане был щедрым на награды и эмоции, передает УНН.
Украинские паралимпийцы в первый день взяли сразу 5 наград: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые.
В медальном зачете, по результатам первого дня, украинские паралимпийцы занимают четвертое место.
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На первом команда из США, которая также получила 5 медалей: 3 золота, 1 серебро и 1 бронзу.
На втором месте Франция с 3 наградами: 2 золота и 1 серебро.
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На третьем нейтральные паралимпийские спортсмены, которые имеют 3 награды: 2 золота и 1 серебро.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с прекрасным стартом в Пхенчхане.