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Паралімпіада-2018. День перший. Емоції

Паралімпіада-2018. День перший. Емоції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Перший день Паралімпійських ігор-2018 у Пхьончхані був щедрим на нагороди та емоції, передає УНН

Українські паралімпійці у перший день взяли одразу 5 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові.

У медальному заліку, за результатами першого дня, українські паралімпійці посідають четверте місце.

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На першому команда із США, яка також здобула 5 медалей: 3 золота, 1 срібло та 1 бронзу.

На другому місці Франція із 3 нагородами: 2 золота і 1 срібло.

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На третьому нейтральні паралімпійські спортсмени, які теж мають 3 нагороди: 2 золота і 1 срібло.

Раніше Президент України Петро Порошенко привітав українських паралімпійців з чудовим стартом в Пхьончхані. 

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