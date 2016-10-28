Парад веселой нечисти пройдет по улицам Ужгорода на Halloween

В рамках празднования в центре Ужгорода пройдет парад веселой нечисти.

Кроме того, на ужгородцев и гостей областного центра Закарпатья ожидают конкурс на лучший костюм среди детей, подростков и взрослых, тематическая мини-ярмарка, харчевня "У Босорканя" от волонтеров Движения поддержки закарпатских военных, фотозона и открытая Halloween-экскурсия по городу.

Уже на днях заведения и учреждения города Ужгород начали украшать в духе празднования Хэллоуина. Фонариками и чучелами из тыкв украшают витрины магазинов, террасы кафе, газоны учебных заведений и тому подобное. Одними из самых популярных запросов в социальных сетях стали поиски визажистов, стилистов и костюмеров для создания тематических образов, и тыкв для школьных и корпоративных вечеринок.