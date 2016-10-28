Парад веселої нечисті пройде вулицями Ужгорода на Halloween
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У понеділок, 31 жовтня, у центрі Ужгорода на площі Театральній відбудеться свято “Funny Halloween”, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку заходу у Facebook.
У рамках святкування центром Ужгорода пройде парад веселої нечисті.
Окрім того, на ужгородців та гостей обласного центру Закарпаття очікують конкурс на кращий костюм серед дітей, підлітків та дорослих, тематичний міні-ярмарок, харчевня “У Босоркані” від волонтерів Руху підтримки закарпатських військових, фотозона та відкрита Halloween-екскурсія містом.
Вже цими днями заклади та установи міста Ужгород почали прикрашати у дусі святкування Хеловіну. Ліхтариками та опудалами з гарбузів прикрашають вітрини крамниць, тераси кафе, газони навчальних закладів тощо. Одними з найбільш популярних запитів у соціальних мережах стали пошуки візажистів, стилістів та костюмерів для створення тематичних образів, та гарбузів для шкільних і корпоративних вечірок.