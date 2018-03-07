Пара бокалов вина перед сном помогают похудеть - ученые

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35964 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51892 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55433 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101513 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92192 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103613 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110633 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116978 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122481 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133872 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Пара бокалов вина перед сном помогают похудеть - ученые

Пара бокалов вина перед сном помогают похудеть - ученые

Киев  •  УНН

 • 17557 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Люди, которые выпивают пару бокалов вина перед сном, гораздо реже сталкиваются с ожирением. К такому выводу пришли научные работники из Вашингтонского и Гарвардского университетов, передает УНН со ссылкой на Natural News.

Американские ученые провели масштабное исследование, результаты которого показали, что вино может приносить организму пользу. Как выяснилось, выпивая всего 50 мл напитка перед сном, человек начинает худеть, а его самочувствие улучшается.

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Отмечается, что поклонницы фитнеса, которые любят выпить бокальчик-другой вина перед сном, практически никогда не набирают лишний вес. Ученые объясняют этот факт присутствием в хмельном напитке ресвератола. Это вещество действует на жировые клетки в организме, предотвращая их появление.

Как сообщал УНН, около 30% “иностранных” вин на полках отечественных магазинов — произведены у нас. Такую тенденцию эксперты объясняют рекламной политикой Евросоюза.

Вместе с тем украинские вина активно улучшают свое качество, расширяют линейки и продаются по приемлемой для потребителя цене.

К примеру, недавно новую линейку вин Elegance презентовал украинский бренд “Коктебель”. В нее вошли: ароматный “Совиньон”, нежный “Белый мускат” и бархатное насыщенное “Бастардо”.

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