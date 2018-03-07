Пара бокалов вина перед сном помогают похудеть - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Люди, которые выпивают пару бокалов вина перед сном, гораздо реже сталкиваются с ожирением. К такому выводу пришли научные работники из Вашингтонского и Гарвардского университетов, передает УНН со ссылкой на Natural News.
Американские ученые провели масштабное исследование, результаты которого показали, что вино может приносить организму пользу. Как выяснилось, выпивая всего 50 мл напитка перед сном, человек начинает худеть, а его самочувствие улучшается.
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Отмечается, что поклонницы фитнеса, которые любят выпить бокальчик-другой вина перед сном, практически никогда не набирают лишний вес. Ученые объясняют этот факт присутствием в хмельном напитке ресвератола. Это вещество действует на жировые клетки в организме, предотвращая их появление.
Как сообщал УНН, около 30% “иностранных” вин на полках отечественных магазинов — произведены у нас. Такую тенденцию эксперты объясняют рекламной политикой Евросоюза.
Вместе с тем украинские вина активно улучшают свое качество, расширяют линейки и продаются по приемлемой для потребителя цене.
К примеру, недавно новую линейку вин Elegance презентовал украинский бренд “Коктебель”. В нее вошли: ароматный “Совиньон”, нежный “Белый мускат” и бархатное насыщенное “Бастардо”.