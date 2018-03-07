Кілька келихів вина перед сном допомагають схуднути - учені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Люди, які випивають кілька келихів вина перед сном, набагато рідше стикаються з ожирінням. Такого висновку дійшли науковці з Вашингтонського і Гарвардського університетів, передає УНН з посиланням на Natural News.
Американські вчені провели масштабне дослідження, результати якого показали, що вино може приносити організму користь. Як з'ясувалося, випиваючи всього 50 мл напою перед сном, людина починає худнути, а її самопочуття поліпшується.
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Зазначається, що шанувальниці фітнесу, які люблять випити келих-другий вина перед сном, практично ніколи не набирають зайву вагу. Учені пояснюють цей факт присутністю в хмільному напої ресвератола. Ця речовина діє на жирові клітини в організмі, запобігаючи їхній появі.
Як повідомляв УНН, близько 30% "іноземних" вин на полицях вітчизняних магазинів - зроблені у нас. Таку тенденцію експерти пояснюють рекламною політикою Євросоюзу.
Разом з тим українські вина активно покращують свою якість, розширюють лінійки, і продаються за прийнятною для споживача ціною.
Наприклад, нещодавно нову лінійку вин Elegance презентував український бренд "Коктебель". До неї увійшли: ароматний "Совіньон", ніжний "Білий мускат" і оксамитове насичене "Бастардо".