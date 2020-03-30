Папа Римский призвал прекратить боевые действия в мире

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75308 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100281 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98453 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107164 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93347 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103723 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106179 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131184 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130366 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Папа Римский призвал прекратить боевые действия в мире

Папа Римский призвал прекратить боевые действия в мире

Киев  •  УНН

 • 17869 просмотра

КИЕВ. 30 марта. Папа Римский Франциск призвал людей прекратить все боевые действия в мире, отметив, что совместная борьба против COVID-19 должна укрепить братские связи. Об этом говорится в его микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Мы - одна человеческая семья. Давайте прекратим все боевые действия. Пусть наша общая борьба против пандемии COVID-19 заставит всех признать большую потребность в укреплении братских и сестринских связей", - написал Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск вечером 27 марта выступил с обращением к "Граду и миру" (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса.

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