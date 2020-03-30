Папа Римский призвал прекратить боевые действия в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. Папа Римский Франциск призвал людей прекратить все боевые действия в мире, отметив, что совместная борьба против COVID-19 должна укрепить братские связи. Об этом говорится в его микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Мы - одна человеческая семья. Давайте прекратим все боевые действия. Пусть наша общая борьба против пандемии COVID-19 заставит всех признать большую потребность в укреплении братских и сестринских связей", - написал Папа Римский.
Напомним, Папа Римский Франциск вечером 27 марта выступил с обращением к "Граду и миру" (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса.